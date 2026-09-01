Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Salon multi-collections

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Salon multi-collections

Rendez-vous le dimanche 27 septembre, de 9h à 17h30, au gymnase Klein de Courville-sur-Eure pour le Salon multi-collections, organisé par l’Association Philatélique et Collections de Courville. Timbres, cartes postales, monnaies, télécartes, vieux papiers, modèles réduits, vinyles, pin’s, fèves et bien d’autres objets de collection seront au rendez-vous. .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 22 54 08

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English :

Multi-Collection Showroom

L’événement Salon multi-collections Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE