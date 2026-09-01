Salon multi-collections Courville-sur-Eure
dimanche 27 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Salon multi-collections
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Salon multi-collections
Rendez-vous le dimanche 27 septembre, de 9h à 17h30, au gymnase Klein de Courville-sur-Eure pour le Salon multi-collections, organisé par l’Association Philatélique et Collections de Courville. Timbres, cartes postales, monnaies, télécartes, vieux papiers, modèles réduits, vinyles, pin’s, fèves et bien d’autres objets de collection seront au rendez-vous. .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 22 54 08
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English :
Multi-Collection Showroom
L’événement Salon multi-collections Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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