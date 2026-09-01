Spectacle Tenir debout Courville-sur-Eure
jeudi 17 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Spectacle Tenir debout
2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Spectacle Tenir debout
Rendez-vous le jeudi 17 septembre à 18h, au Pôle Enfance Jeunesse Intercommunal de Courville-sur-Eure, pour le spectacle Tenir debout .
Ce débat théâtral s’adresse aux proches aidants accompagnant une personne en situation de handicap ou de maladie. À l’issue du spectacle, un temps d’échange avec les acteurs et les professionnels sera proposé autour d’un pot de l’amitié.
18h accueil
18h30 début du spectacle
Sur inscription. .
2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 45 26 01 30 ellen.valy@famillesrurales.org
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English :
Show: Standing Tall
L’événement Spectacle Tenir debout Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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