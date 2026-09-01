Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Spectacle Tenir debout

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Spectacle Tenir debout

Rendez-vous le jeudi 17 septembre à 18h, au Pôle Enfance Jeunesse Intercommunal de Courville-sur-Eure, pour le spectacle Tenir debout .

Ce débat théâtral s’adresse aux proches aidants accompagnant une personne en situation de handicap ou de maladie. À l’issue du spectacle, un temps d’échange avec les acteurs et les professionnels sera proposé autour d’un pot de l’amitié.

18h accueil

18h30 début du spectacle

Sur inscription. .

2 Rue de Beauce Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 45 26 01 30 ellen.valy@famillesrurales.org

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English :

Show: Standing Tall

L’événement Spectacle Tenir debout Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE