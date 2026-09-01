Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Théâtre Div’en folie

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Théâtre Div’en folie

Rendez-vous le vendredi 25 septembre à 20h30, à la salle Pannard de Courville-sur-Eure, pour découvrir Div’ en folie , un spectacle proposé par la Compagnie Lyricomique.

Plongez dans l’ambiance de la Belle Époque aux côtés de trois cousines complices qui, chargées de garder la demeure de leur oncle parti en villégiature, vont profiter avec malice des trésors du garde-manger et de la cave… 12 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 13 04 84

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English :

Theater: Div’en folie

L’événement Théâtre Div’en folie Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE