Théâtre Div’en folie Courville-sur-Eure
vendredi 25 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Théâtre Div’en folie
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Théâtre Div’en folie
Rendez-vous le vendredi 25 septembre à 20h30, à la salle Pannard de Courville-sur-Eure, pour découvrir Div’ en folie , un spectacle proposé par la Compagnie Lyricomique.
Plongez dans l’ambiance de la Belle Époque aux côtés de trois cousines complices qui, chargées de garder la demeure de leur oncle parti en villégiature, vont profiter avec malice des trésors du garde-manger et de la cave… 12 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 13 04 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater: Div’en folie
L’événement Théâtre Div’en folie Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir)
- LISA Activités physiques modérées Courville-sur-Eure 11 septembre 2026
- Spectacle Tenir debout Courville-sur-Eure 17 septembre 2026
- Visite guidée du Silo SCAEL Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure 20 septembre 2026
- Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure 20 septembre 2026
- Salon multi-collections Courville-sur-Eure 27 septembre 2026