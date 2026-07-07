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Salon national du livre autoédité MJC MPT du LAÜ Pau

samedi 24 octobre 2026 · MJC MPT du LAÜ · Pau

Salon national du livre autoédité MJC MPT du LAÜ Pau

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
MJC MPT du LAÜ
Adresse
81 Avenue du Loup
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Salon national du livre autoédité

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Dédicaces des auto-éditeurs.
Conférences Débats
Atelier reliure
Atelier vidéo
Atelier photo d’art
Atelier dessin caricature
Atelier maquillage enfants
Soirée concert rock (événement privé)
Soirée danse annèes 80 (événement privé)   .

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83  luc.rumeau@wanadoo.fr

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English : Salon national du livre autoédité

L’événement Salon national du livre autoédité Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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