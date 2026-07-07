Salon national du livre autoédité MJC MPT du LAÜ Pau
samedi 24 octobre 2026 · MJC MPT du LAÜ · Pau
Informations pratiques
Pau
Salon national du livre autoédité
MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Dédicaces des auto-éditeurs.
Conférences Débats
Atelier reliure
Atelier vidéo
Atelier photo d’art
Atelier dessin caricature
Atelier maquillage enfants
Soirée concert rock (événement privé)
Soirée danse annèes 80 (événement privé) .
MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83 luc.rumeau@wanadoo.fr
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English : Salon national du livre autoédité
L’événement Salon national du livre autoédité Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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