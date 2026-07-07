Salon national du livre autoédité MJC MPT du LAÜ Pau

Informations pratiques

Pau

Salon national du livre autoédité

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Dédicaces des auto-éditeurs.

Conférences Débats

Atelier reliure

Atelier vidéo

Atelier photo d’art

Atelier dessin caricature

Atelier maquillage enfants

Soirée concert rock (événement privé)

Soirée danse annèes 80 (événement privé) .

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83 luc.rumeau@wanadoo.fr

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English : Salon national du livre autoédité

L’événement Salon national du livre autoédité Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau