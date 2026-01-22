Salon normand de l’artisanat coutelier Rouen

Salon normand de l’artisanat coutelier

13 Rue Saint-Gilles Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Les 21 et 22 novembre 2026, se tiendra la 5e édition du Salon Normand de l’Artisanat Coutelier au musée industriel EXPOTEC 103. Deux journées d’animations d’initiations et de démonstrations autour de la forge.

Lors de ces deux jours d’évènement, couteliers régionaux et nationaux se donnent rendez-vous. Vous pourrez découvrir les différentes facettes du métier d’art de coutelier et un savoir-faire artisanal. .

13 Rue Saint-Gilles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie snac-expotec@outlook.fr

Salon normand de l'artisanat coutelier

