Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée Rouen
Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée Rouen vendredi 8 mai 2026.
Rouen
Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Sous les charpentes et poutres de l’Aître Saint-Maclou, le passé refait soudainement surface et reprend vie. Deux silhouettes surgies d’outre-tombe s’extirpent de l’ombre pour vous interpeller ces guides d’un autre temps vous entraînent dans une déambulation aussi fantasque que désopilante.
Laissez-vous captiver par leurs récits aussi troubles que mystérieux. Entre secrets d’histoire et interrogations, ils vous dévoilent les mystères de cet ancien ossuaire comme personne ne l’avait fait auparavant. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée
L’événement Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité
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