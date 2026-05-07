Rouen

Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Sous les charpentes et poutres de l’Aître Saint-Maclou, le passé refait soudainement surface et reprend vie. Deux silhouettes surgies d’outre-tombe s’extirpent de l’ombre pour vous interpeller ces guides d’un autre temps vous entraînent dans une déambulation aussi fantasque que désopilante.

Laissez-vous captiver par leurs récits aussi troubles que mystérieux. Entre secrets d’histoire et interrogations, ils vous dévoilent les mystères de cet ancien ossuaire comme personne ne l’avait fait auparavant. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée

L’événement Voyage au centre de l’Aître, visite théâtralisée Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Seine-Maritime Attractivité