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Salon Photo & Vidéo, Grande Halle de Villette, Paris

jeudi 8 octobre 2026 · Grande Halle de Villette · Paris

Salon Photo & Vidéo, Grande Halle de Villette, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Grande Halle de Villette
Adresse
211 avenue jean jaurès
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Salon Photo & Vidéo 8 – 11 octobre Grande Halle de Villette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Le Salon Photo & Vidéo revient à la Grande Halle de la Villette, du 8 au 11 octobre 2026.
Bien plus qu’un simple rendez vous technologique, il est le plus grand studio image éphémère, où pratique, création et rencontres se mêlent autour de la photographie et de la vidéo.
Moments forts : expositions, festivals, masterclass, démonstrations et échanges avec photographes, vidéastes et créateurs de contenu. Une immersion totale pour passionnés, professionnels ou curieux, au cœur d’un espace vivant et inspirant.
Plus d’informations : https://www.lesalondelaphoto.com/fr-FR

Grande Halle de Villette 211 avenue jean jaurès Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.lesalondelaphoto.com/fr-FR »}]
Le Salon Photo & Vidéo revient à la Grande Halle de la Villette, du 8 au 11 octobre 2026.

© Salon Photo & Vidéo

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