Salon Photo & Vidéo, Grande Halle de Villette, Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Grande Halle de Villette · Paris
Informations pratiques
Salon Photo & Vidéo 8 – 11 octobre Grande Halle de Villette Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
Le Salon Photo & Vidéo revient à la Grande Halle de la Villette, du 8 au 11 octobre 2026.
Bien plus qu’un simple rendez vous technologique, il est le plus grand studio image éphémère, où pratique, création et rencontres se mêlent autour de la photographie et de la vidéo.
Moments forts : expositions, festivals, masterclass, démonstrations et échanges avec photographes, vidéastes et créateurs de contenu. Une immersion totale pour passionnés, professionnels ou curieux, au cœur d’un espace vivant et inspirant.
Plus d’informations : https://www.lesalondelaphoto.com/fr-FR
Grande Halle de Villette 211 avenue jean jaurès Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.lesalondelaphoto.com/fr-FR »}]
Le Salon Photo & Vidéo revient à la Grande Halle de la Villette, du 8 au 11 octobre 2026.
© Salon Photo & Vidéo
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