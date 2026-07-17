Salon – Place de l’emploi, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

Informations pratiques

Salon – Place de l’emploi Vendredi 2 octobre, 13h00 Complexe Giran – Tennis couverts Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

La place de L’Emploi, animée par les conseillers France Travail, consiste a organiser une rencontre entre les acteurs économiques de la ville, de la région et les demandeurs d’emploi.

Entrée gratuite.

De 13h à 17h – Parking des tennis couverts

Complexe Giran – Tennis couverts boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au complexe Giran : 6 terrain de tennis en résines en salle.

Salon – Place de l’emploi