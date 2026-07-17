Salon – Place de l’emploi, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan
vendredi 2 octobre 2026 · Complexe Giran - Tennis couverts · Draguignan
Informations pratiques
Salon – Place de l’emploi Vendredi 2 octobre, 13h00 Complexe Giran – Tennis couverts Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
La place de L’Emploi, animée par les conseillers France Travail, consiste a organiser une rencontre entre les acteurs économiques de la ville, de la région et les demandeurs d’emploi.
Entrée gratuite.
De 13h à 17h – Parking des tennis couverts
Complexe Giran – Tennis couverts boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au complexe Giran : 6 terrain de tennis en résines en salle.
Salon – Place de l’emploi
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