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Salon – Place de l’emploi, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

vendredi 2 octobre 2026 · Complexe Giran - Tennis couverts · Draguignan

Salon – Place de l’emploi, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Complexe Giran - Tennis couverts
Adresse
boulevard Léon Blum, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée gratuite

Salon – Place de l’emploi Vendredi 2 octobre, 13h00 Complexe Giran – Tennis couverts Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

La place de L’Emploi, animée par les conseillers France Travail, consiste a organiser une rencontre entre les acteurs économiques de la ville, de la région et les demandeurs d’emploi.

Entrée gratuite.

De 13h à 17h – Parking des tennis couverts

Complexe Giran – Tennis couverts boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au complexe Giran : 6 terrain de tennis en résines en salle.
Salon – Place de l’emploi

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