Salon Studyrama Etudes Supérieures Parc des Expositions Marseille
samedi 5 décembre 2026 · Parc des Expositions · Marseille
Informations pratiques
Marseille
Salon Studyrama Etudes Supérieures
Samedi 5 décembre 2026 de 10h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Le salon Studyrama des Etudes Supérieures de Marseille vous donne rendez-vous au Parc Chanot, le samedi 6 décembre, pour préparer votre futur !Etudiants
Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Tourisme, Design, Transport, Esport, Environnement, Social…), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Marseille.
Tous les niveaux d’études seront représentés BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA.. .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Studyrama salon des Etudes Supérieures de Marseille will be held at the Parc Chanot on Saturday, December 6, to help you prepare for your future!
L’événement Salon Studyrama Etudes Supérieures Marseille a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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