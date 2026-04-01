Langeais

Salon Vins et Délices

24 Rue de Saint-Laurent Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Un évènement unique en son genre, où vins, délices et musique forment un accord parfait !

Un évènement unique en son genre, où vins, délices et musique forment un accord parfait !

Des viticulteurs indépendants passionnés, venus de toute la France, vous proposent à la dégustation des vins d’appellations et de cépages variés. C’est l’occasion pour eux de vous parler avec chaleur et fierté de leur terroir, de leur métier, de leurs vins, fruits de leur savoir-faire.

Des spécialités gourmandes: du foie gras et des produits à base de canard, des poires tapées, du miel, des pains d’épices… Mais aussi des intermèdes musicaux !

L’Ensemble Vocal Alingavia entonnera des chants à boire (et à manger) et compte sur vous pour chanter avec lui quelques canons, dans la simplicité et la bonne humeur. .

24 Rue de Saint-Laurent Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 41 53 89 contact@alingavia.fr

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English :

A gastronomic, convivial… and musical wine fair!

L’événement Salon Vins et Délices Langeais a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE