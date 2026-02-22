LE CHANT DES POSSIBLES

La Mulotière Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 40 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Chant des Possibles revient pour une nouvelle édition !!!

Après avoir accueilli 3 000 visiteurs l’an dernier et les Ogres de Barback avec leur spectacle PittOcha, découvrez les 1ers noms de l’édition 2026 !

De nouvelles têtes d’affiche mais toujours pour toute la famille !

Le festival Le Chant des Possibles est un événement familial et convivial, ouvert à tous les publics. Que vous soyez amateur de musique, de spectacles, de danse et même d’alimentation et ou d’agriculture, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la programmation variée et accessible du festival.

Programme sous le chapiteau

– Vendredi 8 mai Merlot OLDELAF

– Samedi 9 mai Merlot Pourquoi Pourquoi Lionel SUAREZ avec MOUSS ET HAKIM

Et toute la journée dans le Domaine des spectacles et des animations ! 6 .

La Mulotière Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 66275668 tristan@lamulotiere.fr

English :

Le Chant des Possibles returns for another edition!!!

After welcoming 3,000 visitors last year and the Ogres de Barback with their show PittOcha, discover the 1st names of the 2026 edition!

New headliners, but always for the whole family!

L’événement LE CHANT DES POSSIBLES Langeais a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE