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Journées Anne de Bretagne Langeais

Journées Anne de Bretagne Langeais

Journées Anne de Bretagne Langeais jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place Pierre de Brosse

Ville : 37130 Langeais

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Langeais

Journées Anne de Bretagne

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Journées Anne de Bretagne
Les Journées Anne de Bretagne célèbrent au château le mariage de la duchesse au roi de France. Danse, musique et gastronomie bretonnes sont au programme ! 12  .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 

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English :

Anne de Bretagne Days

L’événement Journées Anne de Bretagne Langeais a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37

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