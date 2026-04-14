Langeais

Journées Anne de Bretagne

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Journées Anne de Bretagne

Les Journées Anne de Bretagne célèbrent au château le mariage de la duchesse au roi de France. Danse, musique et gastronomie bretonnes sont au programme ! 12 .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60

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English :

Anne de Bretagne Days

L’événement Journées Anne de Bretagne Langeais a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37