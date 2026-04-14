Journées Anne de Bretagne Langeais
Journées Anne de Bretagne Langeais jeudi 14 mai 2026.
Langeais
Journées Anne de Bretagne
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Journées Anne de Bretagne
Les Journées Anne de Bretagne célèbrent au château le mariage de la duchesse au roi de France. Danse, musique et gastronomie bretonnes sont au programme ! 12 .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60
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English :
Anne de Bretagne Days
L’événement Journées Anne de Bretagne Langeais a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37
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