Il était une voie dans l’ouest Langeais Indre-et-Loire

Il était une voie dans l’ouest A pieds

Il était une voie dans l’ouest 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Il était une voie dans l’ouest tourangeau, sillonnant au gré de la Roumer. Vous ne compterez pas vos pas, mais vous conterez de bien belles histoires sur cette balade teintée de légendes.

+33 2 47 96 58 22

English : There Was a Way in the West

Once upon a time, there was a path in western Touraine, winding its way along the Roumer river. You won’t be able to count your steps, but you’ll be able to tell some great stories about this walk steeped in legend.

Deutsch : Es gab einen Weg im Westen

Es war ein Weg im Westen von Tours, der sich entlang der Roumer schlängelte. Sie werden Ihre Schritte nicht zählen, aber Sie werden viele schöne Geschichten über diese von Legenden geprägte Wanderung erzählen.

Italiano :

C’era una volta un sentiero nell’ovest della Touraine, che si snodava lungo il fiume Roumer. Non potrete contare i vostri passi, ma sarete in grado di raccontare alcune storie meravigliose su questa passeggiata intrisa di leggenda.

Español : Había un camino en Occidente

Érase una vez un camino en el oeste de Touraine que serpenteaba a lo largo del río Roumer. No podrá contar sus pasos, pero podrá contar historias maravillosas sobre este paseo lleno de leyendas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire