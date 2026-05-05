Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 27 novembre 2026.
Chalon-sur-Saône
Salon Vins et Terroirs
Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29
Le Salon Vins & Terroirs !
Le Salon Vins & Terroirs de Chalon-sur-Saône revient pour une nouvelle édition les 27, 28 et 29 novembre 2026 au Parc des Expositions.
Pendant trois jours, partez à la rencontre de vignerons et producteurs venus de toute la France et d’Europe, passionnés par leur métier et fiers de partager leur savoir-faire.
Au fil des allées, découvrez une sélection riche et variée de
vins de toutes les régions
produits du terroir
spécialités artisanales
huiles d’olive, douceurs sucrées et salées
Dégustations, échanges et découvertes rythmeront ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie et de bons vins.
Que vous soyez curieux, amateur ou connaisseur, le salon est l’occasion idéale pour
rencontrer les producteurs en direct
découvrir de nouveaux terroirs
préparer vos tables de fêtes
repartir avec des produits authentiques
Un week-end gourmand à ne pas manquer au cœur de la Bourgogne. .
Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Salon Vins et Terroirs
L’événement Salon Vins et Terroirs Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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