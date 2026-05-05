Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Salon Vins et Terroirs

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Le Salon Vins & Terroirs !

Le Salon Vins & Terroirs de Chalon-sur-Saône revient pour une nouvelle édition les 27, 28 et 29 novembre 2026 au Parc des Expositions.

Pendant trois jours, partez à la rencontre de vignerons et producteurs venus de toute la France et d’Europe, passionnés par leur métier et fiers de partager leur savoir-faire.

Au fil des allées, découvrez une sélection riche et variée de

vins de toutes les régions

produits du terroir

spécialités artisanales

huiles d’olive, douceurs sucrées et salées

Dégustations, échanges et découvertes rythmeront ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie et de bons vins.

Que vous soyez curieux, amateur ou connaisseur, le salon est l’occasion idéale pour

rencontrer les producteurs en direct

découvrir de nouveaux terroirs

préparer vos tables de fêtes

repartir avec des produits authentiques

Un week-end gourmand à ne pas manquer au cœur de la Bourgogne. .

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon Vins et Terroirs

L’événement Salon Vins et Terroirs Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I