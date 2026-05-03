Salon Vintage et exposition véhicules anciens, Centre culturel, Rosporden

Salon Vintage et exposition véhicules anciens Dimanche 3 mai, 10h00 Centre culturel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Rosporden : un salon vintage consacré aux années 50 le 3 mai

Le Centre Culturel de Rosporden accueillera, dimanche 3 mai 2026, un salon vintage dédié aux années 50.

L’événement réunira exposants, collectionneurs et passionnés de ces belles années.

Les visiteurs pourront y découvrir quelques pépites, vêtements rétro, créations inspirées des fifties ou pièces d’époque, ainsi que des accessoires, bijoux, vinyles et objets de décoration.

Une occasion de chiner ou simplement de s’immerger dans l’esthétique de cette période.

Une exposition de véhicules anciens permettra aussi de flâner parmi plusieurs modèles emblématiques et de redécouvrir de bien belles mécaniques. (voitures, mobylettes, motos…)

Pensé comme un rendez-vous convivial et accessible à tous, ce salon s’adresse aux amateurs de vintage comme aux curieux désireux de découvrir l’univers de cette époque.

Un bar sera installé à l’intérieur du Centre Culturel et une restauration sera proposée sur place avec le foodtruck Les Gourmands Disent (burgers, frites et crêpes).

Découvrez les délicieux burgers de Maël dès maintenant à Elliant(mardi soir) et St-Yvi(mercredi soir)

https://www.facebook.com/events/803180279527908/

Centre culturel Centre culturel Rosporden Rosporden 29140 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/803180279527908/ »}] https://www.facebook.com/events/803180279527908/ AVEN

Rosporden : un salon vintage consacré aux années 50 le 3 mai