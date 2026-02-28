Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie Plaine du Sourdy Luçon

Luçon

Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie

Plaine du Sourdy Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Le salon Vitisaveurs s’installe à Luçon les 16, 17 et 18 octobre 2026, pour une première édition. Une trentaine de vignerons et producteurs artisanaux vous attendent pour trois jours de dégustations et de ventes en circuit court. Découvrez le meilleur des terroirs de France et ses animations !

Le salon Vitisaveurs fait escale à Luçon à l’automne pour une première édition riche en saveurs. Véritable carrefour entre la Vendée et les plus belles régions viticoles de France, cet événement est incontournable pour les gourmets et les amateurs de vins.

Un tour de France des saveurs en circuit court

Pendant trois jours, une trentaine de vignerons et artisans du goût locaux et de toute la France partagent leur passion et leur savoir-faire. En privilégiant la vente direct-producteur, le salon garantit des produits d’exception et des échanges authentiques. Des appellations viticoles renommées aux spécialités régionales méconnues (salaisons, fromages affinés, douceurs artisanales), il y en a pour tous les palais.

Pourquoi venir au salon Vitisaveurs ?

• Rencontres Échangez avec des vignerons sur leurs méthodes de vinification.

• Dégustations Goûtez des produits de terroir de haute qualité avant d’acheter.

• Convivialité Profitez des animations dans une ambiance chaleureuse, idéale pour une sortie en famille ou entre amis à Luçon.

Infos pratiques pour votre visite

• Entrée sur place 5€, verre offert et gratuite sur notre site Vitisaveurs, verre à 2€. .

Plaine du Sourdy Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 68 79 99 florence@13cent20.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vitisaveurs trade show will be held in Luçon for the first time on October 16, 17 and 18, 2026. Some thirty winegrowers and artisanal producers await you for three days of tastings and sales in short circuits. Discover the best of France’s terroirs, with a host of events!

L’événement Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie Luçon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud