Salon Vivre Côté Sud Rue Anatole France Aix-en-Provence

Salon Vivre Côté Sud

Vendredi 5 juin 2026 de 10h à 22h30.

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 20h.

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 19h.

Lundi 8 juin 2026 de 10h à 18h. Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08

Un rendez-vous unique pour tous les amateurs de décoration, d’authenticité & de douceur de vivre !

Le Salon Vivre Côté Sud est un événement incontournable pour les passionnés de décoration, d’art de vivre et d’inspirations méditerranéennes.

Ce salon unique en son genre est une véritable extension vivante du magazine Maisons Côté Sud. Il invite les visiteurs à une immersion sensorielle au cœur de l’art de vivre du Sud.



Plus qu’un simple salon, Vivre Côté Sud abolit les frontières entre décoration, évasion et luxe. Il propose aux visiteurs une véritable parenthèse enchantée à Aix-en-Provence, où chaque stand, chaque mise en scène et chaque rencontre sont une invitation au voyage et au raffinement.



Se promener sous les majestueux tilleuls du Parc Jourdan, sublimés pour l’occasion par des installations élégantes et festives, est une expérience à part entière. Chaque allée dévoile des univers dédiés à la décoration, l’artisanat, les jardins, la gastronomie et l’art de vivre, puisant leur inspiration en Provence, en Italie, en Espagne et bien au-delà. .

Rue Anatole France Parc Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 70 19 33 69 infos@vivrecotesud.fr

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English :

A unique event for all lovers of decoration, authenticity and the good life!

L’événement Salon Vivre Côté Sud Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence