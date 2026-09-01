Salon Zen, bien-être et arts divinatoires Rond point de l’hôtel de ville Martigues
samedi 26 septembre 2026 · Rond point de l'hôtel de ville · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Salon Zen, bien-être et arts divinatoires
Du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous sous la Halle de Martigues pour ce salon. Un week-end dédié à la détente, à la découverte de soi et à la sérénité. Exposants, médiums, animations et conférences sont au programme.
– Parapsy et arts divinatoires show d’hypnose, spectacle de mentalisme, conférences contacts défunts, pôle Arts divinatoires .
– Bien-être et zen médecine douce, massages, cosmétiques, sport et santé, huiles essentielles…
– Bien-être de l’esprit hypnose thérapeutique, magnétisme, soins énergétiques, communication animale, sophrologie…
– Bien être gustatif Foodtrucks et stands gourmands. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 32 38 43 Pkm.events@yahoo.fr
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English :
Meet us under the Martigues Hall for this show. A weekend dedicated to relaxation, self-discovery and serenity. Exhibitors, mediums, entertainment and conferences are on the program.
L’événement Salon Zen, bien-être et arts divinatoires Martigues a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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