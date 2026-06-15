Sam en Foire Vierzon
Sam en Foire Vierzon vendredi 18 décembre 2026.
Vierzon
Sam en Foire
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Ici, pas de stars connues mais une troupe de plus de vingt artistes amateurs, musiciens, chanteurs, danseurs, techniciens au Grand Cœur qui nous propose un spectacle époustouflant et généreux mêlant musique et humour, rythmé par des saynètes théâtrales pleines de fantaisie.
Sur scène, dix musiciens, six chanteurs, cinq comédiens et deux danseurs claquettistes proposent un spectacle mêlant musique et intermèdes théâtraux dans une ambiance complice et dynamique. 20 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Sam en Foire Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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