Vierzon

Sam en Foire

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Ici, pas de stars connues mais une troupe de plus de vingt artistes amateurs, musiciens, chanteurs, danseurs, techniciens au Grand Cœur qui nous propose un spectacle époustouflant et généreux mêlant musique et humour, rythmé par des saynètes théâtrales pleines de fantaisie.

Sur scène, dix musiciens, six chanteurs, cinq comédiens et deux danseurs claquettistes proposent un spectacle mêlant musique et intermèdes théâtraux dans une ambiance complice et dynamique. 20 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Sam en Foire Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON