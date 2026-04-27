Sam Sauvage Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Sam Sauvage

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

L’espace Julien accueille Sam Sauvage, artiste de l’instant, du risque, du vivant.

Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française. Nommé aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !, un disque intense où l’intime, le social et le politique se percutent sans détour.



C’est avant tout sur scène que Sam Sauvage impose pleinement sa singularité. Habité, frontal, viscéral, il incarne et vit chacune de ses chansons. Une voix puissante et un corps en tension servent une interprétation sans artifice forgée à force de concerts, de festivals et de premières parties (Zaho de Sagazan, Eddy de Pretto, Clara Lucian, Feu! Chatterton…).



Chaque concert est une décharge émotionnelle, où l’urgence du propos et la sincérité de l’interprétation laissent une empreinte durable. Sam Sauvage est un artiste de l’instant, du risque, du vivant. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien welcomes Sam Sauvage, artist of the moment, of risk, of life.

L’événement Sam Sauvage Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille