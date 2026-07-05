Samba Da Copa – Brasil Vs Noruega (Match + Samba & Dj Set) BIZZ’ART Paris
dimanche 5 juillet 2026 · BIZZ'ART · Paris
Informations pratiques
Viens vivre toute l’émotion de la Coupe du Monde dans une ambiance 100% brésilienne, entouré(e) de supporters passionnés, entre football, samba et fête.
Au programme :
Diffusion sur grand écran de Brésil vs Norvège
Roda de Samba en live avant le match
DJ Set Mix Brazil
Samba • Pagode • MPB • Axé • Funk Brasileiro • Forró et les plus grands classiques du Brésil.
Billetterie via Shotgun.
Salle climatisée
Tous ensemble derrière la Seleção. Rumo ao Hexa !
La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive et la Seleção continue sa quête d’une 6ᵉ étoile. Après avoir franchi le premier obstacle, le Brésil affronte désormais la Norvège en huitième de finale. Un match à ne pas manquer !
Le dimanche 05 juillet 2026
de 19h00 à 01h00
payant
De 10 à 12 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T01:00:00+02:00
BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris
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