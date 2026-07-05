Informations pratiques

Viens vivre toute l’émotion de la Coupe du Monde dans une ambiance 100% brésilienne, entouré(e) de supporters passionnés, entre football, samba et fête.

Au programme :

Diffusion sur grand écran de Brésil vs Norvège

Roda de Samba en live avant le match

DJ Set Mix Brazil

Samba • Pagode • MPB • Axé • Funk Brasileiro • Forró et les plus grands classiques du Brésil.

Billetterie via Shotgun.

Salle climatisée

Tous ensemble derrière la Seleção. Rumo ao Hexa !

La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive et la Seleção continue sa quête d’une 6ᵉ étoile. Après avoir franchi le premier obstacle, le Brésil affronte désormais la Norvège en huitième de finale. Un match à ne pas manquer !

Le dimanche 05 juillet 2026

de 19h00 à 01h00

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T19:00:00+02:00_2026-07-05T01:00:00+02:00

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.

Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris



Afficher la carte du lieu BIZZ’ART et trouvez le meilleur itinéraire

