Sam’dit de lire : le club de lecture pour les ados Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Oui, tu as bien lu : tu vas pouvoir lire en avant-première des livres tout juste publiés, donner ton avis, discuter et décider des achats de romans ado de la médiathèque avec les autres participants ! Vous vous retrouverez une fois par mois, le samedi, pour parler de vos lectures autour de quelques gourmandises.
Alors, tenté.e ? Rejoins-nous aux dates indiquées pour emprunter les livres de la sélection et discuter avec les autres participants de tes coups de coeur ou de tes déceptions !
À partir de 14 ans.
Les samedis 19 septembre, 10 octobre, 07 novembre, 05 décembre à 11h30. Entrée libre.
Tu veux participer aux achats des romans ado de la médiathèque ? Rejoins le club de lecture !
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h30 à 13h00
Le samedi 07 novembre 2026
de 11h30 à 13h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h30 à 13h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h30 à 13h00
gratuit
Entrée libre
Public jeunes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:30:00+02:00
fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T13:00:00+02:00;2026-10-10T11:30:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00;2026-11-07T11:30:00+02:00_2026-11-07T13:00:00+02:00;2026-12-05T11:30:00+02:00_2026-12-05T13:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
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