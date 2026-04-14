Samedi 23 mai 2026 Thomas Laffont Quartet Jazz « la relève », la cave du jazz / Salle Sainte Anne, Lorrez-le-Bocage-Préaux

Samedi 23 mai 2026 Thomas Laffont Quartet Jazz « la relève » Samedi 23 mai, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Seine-et-Marne

ATTENTION tarif découverte, venez nombreux écouter ces jeunes musiciens.

Tarif : visiteurs 10€, : adhérents, Lorreziens 8€, – de 18 ans : Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Tous les ans le CMDL nous propose un concert de leurs étudiants et à chaque fois c’est la surprise devant leurs talents.

Trajectoires, rassemble quatre musiciens aux parcours de vie singuliers, réunis grâce au CMDL à un moment charnière de leur chemin artistique. Croisements de parcours, d’histoires et d’expériences, ces trajectoires nourrissent leur terrain de jeu avec une passion commune pour le jazz.

Les compositions reposent sur des mélodies structurantes, pensées comme des points d’ancrage où l’improvisation devient un véritable espace de dialogue, façonné par le vécu de chacun.

Max Atger : saxophones

Manu Guerrero : piano

Thomas Laffont : basse / composition

Léo Sapède : batterie

http://lacavedujazz.free.fr

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}] [{« link »: « http://lacavedujazz.free.fr »}]

étudiants du CMDL (centre des musiques Didier Lockwood ) concert la cave du jazz