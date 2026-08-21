Samedi, ça me dit de conter – 17 octobre 2026 Sur le fil de la parole japonaise, La Vagabonde, Paris
samedi 17 octobre 2026 · La Vagabonde · Paris
Informations pratiques
Samedi, ça me dit de conter – 17 octobre 2026 Sur le fil de la parole japonaise Samedi 17 octobre, 15h30, 20h30 La Vagabonde Paris
Atelier : 20 euros – Spectacle en veillée : 15 / 10 euros (TR)
FORFAIT Atelier + Veillée : 30 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00
Sur le fil de la parole japonaise
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale.
Cette formule allie :
• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)
• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur
Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).
17 octobre 2026
Stéphane Ferrandez
ATELIER: Sur le fil de la parole japonaise
Incarner un fantôme, manier le sabre ou courir sur un coussin explorez la grammaire d’un art traditionnel: le rakugo
VEILLEE: Kojiki kara kojiki made, de l’âge des dieux aux dits des ruelles
Au Japon, kami et humains cohabitent, entre fervente dévotion et trivialité du quotidien. Le rakugo vous invite à voyager sur la barque du rire
Contes traduits et adaptés par Stéphane Ferrandez et Sandrine Garbuglia
La Vagabonde 22 rue de Bagnolet 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lavagabonde.eu/evenement/samedi-ca-me-dit-de-conter-stephane-ferrandez/ »}]
Initiation au Rakugo (gestes et personnages) et contes de Rakugo
CieBalabolka2025/Karuta
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