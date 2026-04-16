Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris
Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris samedi 23 mai 2026.
Samedi, ça me dit de conter
Samedi 23 mai 2026, Par Florence Desnouveaux
-Première Partie : ATELIER 15h30/18h30 – LA CRITIQUE QUI NOURRIT
Formée au conte à l’atelier Fahrenheit avec Bruno de La Salle, c’est en passant par ” le théâtre de petite compagnie idéaliste “, que Florence Desnouveaux se fait la voix et les muscles et apprend à adapter des idées artistiques et loufoques à la réalité.
L’univers de cette conteuse-glaneuse est imprégné d’histoires traditionnelles populaires, surréalistes et décalées. Dès ses débuts, elle a trouvé un plaisir particulier à raconter à des publics mêlant tous les âges. Elle a consacré l’une de ses premières créations, Bouille, la petite goulue, un spectacle conte et musique, aux tout-petits et à leur curiosité gourmande.
Côté pédagogie, Florence Desnouveaux a une pratique régulière d’animation d’ateliers et de formations au conte et aux jeux d’improvisations d’histoires pour des publics variés qui lui a permis de développer une pédagogique bienveillante, souple et ludique à l’attention de conteu.se.rs. débutant.e.s ou expérimenté.e.s, pour les espaces les plus actifs du conte en France..
-Deuxième Partie
SPECTACLE 20h30 – CONTES C’EST COMME ÇA
Les Contes du C’est comme ça !!! est un spectacle de contes et récits à construction multiple. Il témoigne d’une pratique de conteuse en équilibre, qui travaille sur le fil du lien avec le public, le lieu, le territoire.
Comme décor, un plateau nu, sur lequel la conteuse s’aventure pas à pas, mot à mot. Elle raconte un conte de son répertoire ; puis un autre et encore, dans sa relation directe avec le public : C’est comme ça !
Le répertoire de Florence Desnouveaux prend sa source dans les contes populaires de métamorphose et d’affabuloserie imaginaire et des récits de vie glanés au fur et à mesure
de ses rencontres.
Les histoires émergent et s’accordent pour un thème exclusif, pour un public spécifique, pour un lieu remarquable… ou pas, et pour participer à une expérience collective.
Le concept
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale. Toutes les séances auxquelles j’ai participé se sont révélées extrêmement enrichissantes et concrètes, contribuant à la connaissance du conte et ouvrant de nombreuses pistes de travail.
Cette formule allie :
• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)
• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur
Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.
Le samedi 23 mai 2026
de 15h30 à 22h00
payant
De 10,99 à 15,99 euros.
Spectacle + atelier = 30 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T15:30:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00
La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
Afficher la carte du lieu La Vagabonde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026