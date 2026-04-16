Samedi, ça me dit de conter : Atelier + spectacle La Vagabonde Paris

Samedi, ça me dit de conter

Samedi 23 mai 2026, Par Florence Desnouveaux

-Première Partie : ATELIER 15h30/18h30 – LA CRITIQUE QUI NOURRIT

Formée au conte à l’atelier Fahrenheit avec Bruno de La Salle, c’est en passant par ” le théâtre de petite compagnie idéaliste “, que Florence Desnouveaux se fait la voix et les muscles et apprend à adapter des idées artistiques et loufoques à la réalité.

L’univers de cette conteuse-glaneuse est imprégné d’histoires traditionnelles populaires, surréalistes et décalées. Dès ses débuts, elle a trouvé un plaisir particulier à raconter à des publics mêlant tous les âges. Elle a consacré l’une de ses premières créations, Bouille, la petite goulue, un spectacle conte et musique, aux tout-petits et à leur curiosité gourmande.

Côté pédagogie, Florence Desnouveaux a une pratique régulière d’animation d’ateliers et de formations au conte et aux jeux d’improvisations d’histoires pour des publics variés qui lui a permis de développer une pédagogique bienveillante, souple et ludique à l’attention de conteu.se.rs. débutant.e.s ou expérimenté.e.s, pour les espaces les plus actifs du conte en France..

-Deuxième Partie

SPECTACLE 20h30 – CONTES C’EST COMME ÇA

Les Contes du C’est comme ça !!! est un spectacle de contes et récits à construction multiple. Il témoigne d’une pratique de conteuse en équilibre, qui travaille sur le fil du lien avec le public, le lieu, le territoire.

Comme décor, un plateau nu, sur lequel la conteuse s’aventure pas à pas, mot à mot. Elle raconte un conte de son répertoire ; puis un autre et encore, dans sa relation directe avec le public : C’est comme ça !

Le répertoire de Florence Desnouveaux prend sa source dans les contes populaires de métamorphose et d’affabuloserie imaginaire et des récits de vie glanés au fur et à mesure

de ses rencontres.

Les histoires émergent et s’accordent pour un thème exclusif, pour un public spécifique, pour un lieu remarquable… ou pas, et pour participer à une expérience collective.

Le concept

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale. Toutes les séances auxquelles j’ai participé se sont révélées extrêmement enrichissantes et concrètes, contribuant à la connaissance du conte et ouvrant de nombreuses pistes de travail.

Cette formule allie :

• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)

• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur

Il s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans son univers spécifique) et d’une perspective ( on« goûte » l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux.

Le samedi 23 mai 2026

de 15h30 à 22h00

payant

De 10,99 à 15,99 euros.

Spectacle + atelier = 30 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T15:30:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



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