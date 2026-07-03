Informations pratiques

En 1811, Mary Anning, une

jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des

fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il

disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue

à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle

découvrira bien plus que des fossiles : amitiés, aventures et les débuts de la

paléontologie.

Samedi 3 octobre de 15h à 17h

Auditorium (niveau -1)

À

partir de 7 ans

Sur inscription à partir du 3 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de l’Automne de la science, venez assister à la projection du film d’animation de Marcel Barelli, relatant l’enfance de Mary Anning, pionnière de la paléontologie.

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription à partir du 3 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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