Samedi cinéma – Projection d’un film jeunesse : Mary Anning Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
En 1811, Mary Anning, une
jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des
fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il
disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue
à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle
découvrira bien plus que des fossiles : amitiés, aventures et les débuts de la
paléontologie.
Samedi 3 octobre de 15h à 17h
Auditorium (niveau -1)
À
partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 3 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Dans le cadre de l’Automne de la science, venez assister à la projection du film d’animation de Marcel Barelli, relatant l’enfance de Mary Anning, pionnière de la paléontologie.
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Sur inscription à partir du 3 septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026