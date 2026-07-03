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Samedi cinéma – Projection d’un film jeunesse : Mary Anning Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Samedi cinéma – Projection d’un film jeunesse : Mary Anning Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription à partir du 3 septembre auprès des bibliothécaires ou sur </p>

En 1811, Mary Anning, une
jeune fille de 12 ans curieuse et déterminée, passe ses journées à chercher des
fossiles. Son père lui a transmis cette passion, mais sa vie bascule lorsqu’il
disparaît, laissant un mystérieux dessin et une famille en difficulté. Résolue
à aider sa mère et son frère, Mary tente de percer le secret du dessin. Elle
découvrira bien plus que des fossiles : amitiés, aventures et les débuts de la
paléontologie.

Samedi 3 octobre de 15h à 17h
Auditorium (niveau -1)
À
partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 3 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de l’Automne de la science, venez assister à la projection du film d’animation de Marcel Barelli, relatant l’enfance de Mary Anning, pionnière de la paléontologie.
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Sur inscription à partir du 3 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
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