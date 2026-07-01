Samedi comptine, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay · Épernay
Informations pratiques
Samedi comptine Samedi 3 octobre, 11h15 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne
Limité à 50 personnes (Enfants + parents)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Développement de l’éveil sensible et culturel du tout-petit par la découverte d’histoires lues ou racontées, mais aussi de livres sous toutes leurs formes, leurs couleurs, leurs matières avec Anne Charbonnier
Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.epernay.fr »}] Médiathèque d’accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite
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