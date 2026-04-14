Samedi conté, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Samedi conté Samedi 9 mai, 11h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus !

Durée : 25min

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Des albums lus, des chansons, des poèmes… samedi conté lecture musicale

Le Moulin de Roques