Samedi conté, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
Samedi conté, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques samedi 9 mai 2026.
Samedi conté Samedi 9 mai, 11h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Pour les 3-7 ans, ou un peu moins, ou beaucoup plus !
Durée : 25min
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com
Des albums lus, des chansons, des poèmes… samedi conté lecture musicale
Le Moulin de Roques
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