Samedi découverte : Mon carnet herbier, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Samedi découverte : Mon carnet herbier Samedi 6 juin, 14h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit – réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]

Découverte de l’encrage et de la reliure pour créer un herbier avec Mélanie Laval, artiste peintre et illustratrice. herbier atelier créatif

Mélanie Laval