SAMEDI DSE BOUT’CHOU Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières
mercredi 4 février 2026.
SAMEDI DSE BOUT’CHOU
Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-04 11:15:00
2026-02-04
Comptines pour les Bout’chou de 4ans
La médiathèque Jean-d’Ormesson donne rendez-vous aux tout-petits pour un moment de partage et de découverte tout en douceur. Au programme lectures, comptines et petit atelier spécialement pensés pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs frères et sœurs
Sur inscription .
Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr
English :
Nursery rhymes for 4-year-olds
