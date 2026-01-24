SAMEDI DSE BOUT’CHOU Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

SAMEDI DSE BOUT’CHOU

Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:15:00

2026-02-04

Comptines pour les Bout’chou de 4ans

La médiathèque Jean-d’Ormesson donne rendez-vous aux tout-petits pour un moment de partage et de découverte tout en douceur. Au programme lectures, comptines et petit atelier spécialement pensés pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs frères et sœurs

Sur inscription .

Médiathèque Jean-d'Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 61 76 mediatheque@treillieres.fr

Nursery rhymes for 4-year-olds

