Samedi et vous ! Square Lucien Beaufrère

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un samedi par mois, venez (re)découvrir Vierzon au cours de visites et parcours insolites ! En partenariat avec le musée de Vierzon, le site de la Maison de l’Eau et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

English :

One Saturday a month, come and (re)discover Vierzon during unusual tours and itineraries! In partnership with the Vierzon Museum, the Maison de l?Eau site and the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire.

