Samedi-Famille, Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Samedi-Famille Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Laida Lertxundi.

Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.

Gratuit

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93

mediation@lachapelle-saint-jacques.com

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Avenue du Maréchal Foch 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samedi-famille-21/ »}] [{« link »: « mailto:mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}]

Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans