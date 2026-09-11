Samedi-Famille, Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain, Saint-Gaudens
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Samedi-Famille Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Laida Lertxundi.
Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste.
Gratuit
Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93
mediation@lachapelle-saint-jacques.com
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Avenue du Maréchal Foch 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/samedi-famille-21/ »}] [{« link »: « mailto:mediation@lachapelle-saint-jacques.com »}]
Atelier partagé parents-enfants de 0 à 5 ans
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