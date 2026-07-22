Samedi Lectures : Le totalitarisme en littérature Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Grossmann, Malaparte, Scutari… Les romanciers ont décrit avec acuité les régimes totalitaires, dans leurs aspects à la fois tragiques et bouffons. Deux bibliothécaires vous liront à voix haute quelques pages de leurs œuvres respectives.
Si vous aussi, vous voulez lire des textes en lien avec ce thème (5 minutes maximum par extrait), n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
Samedi 3 octobre de 10h30 à 11h30
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Entrée libre
Venez écouter des lectures à voix haute, et partager les vôtres, autour du thème du totalitarisme
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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