Samedi Lectures : Le totalitarisme en littérature Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Grossmann, Malaparte, Scutari… Les romanciers ont décrit avec acuité les régimes totalitaires, dans leurs aspects à la fois tragiques et bouffons. Deux bibliothécaires vous liront à voix haute quelques pages de leurs œuvres respectives.

Si vous aussi, vous voulez lire des textes en lien avec ce thème (5 minutes maximum par extrait), n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Samedi 3 octobre de 10h30 à 11h30

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Entrée libre

Venez écouter des lectures à voix haute, et partager les vôtres, autour du thème du totalitarisme

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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