Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Venez découvrir des expériences de réalité virtuelle avec nos casques
immersifs Valve Index, Oculus Rift S et PS VR2. Et avec nos tout nouveaux casques autonomes Quest 3, vous pourrez vous plonger dans la réalité mixte.
Tous les samedis de 15h à 17h
A partir de 12 ans pendant 20 minutes
Salle de réalité virtuelle (niveau +2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vous voulez aussi jouer aux jeux vidéo ? Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h.
Le samedi après-midi, entrez dans les mondes virtuels !
Du samedi 19 septembre 2026 au samedi 03 juillet 2027 :
samedi
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2027-07-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T17:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T17:00:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T17:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T17:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T17:00:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T17:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T17:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00;2026-12-19T15:00:00+02:00_2026-12-19T17:00:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T17:00:00+02:00;2027-01-02T15:00:00+02:00_2027-01-02T17:00:00+02:00;2027-01-09T15:00:00+02:00_2027-01-09T17:00:00+02:00;2027-01-16T15:00:00+02:00_2027-01-16T17:00:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T17:00:00+02:00;2027-01-30T15:00:00+02:00_2027-01-30T17:00:00+02:00;2027-02-06T15:00:00+02:00_2027-02-06T17:00:00+02:00;2027-02-13T15:00:00+02:00_2027-02-13T17:00:00+02:00;2027-02-20T15:00:00+02:00_2027-02-20T17:00:00+02:00;2027-02-27T15:00:00+02:00_2027-02-27T17:00:00+02:00;2027-03-06T15:00:00+02:00_2027-03-06T17:00:00+02:00;2027-03-13T15:00:00+02:00_2027-03-13T17:00:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T17:00:00+02:00;2027-03-27T15:00:00+02:00_2027-03-27T17:00:00+02:00;2027-04-03T15:00:00+02:00_2027-04-03T17:00:00+02:00;2027-04-10T15:00:00+02:00_2027-04-10T17:00:00+02:00;2027-04-17T15:00:00+02:00_2027-04-17T17:00:00+02:00;2027-04-24T15:00:00+02:00_2027-04-24T17:00:00+02:00;2027-05-01T15:00:00+02:00_2027-05-01T17:00:00+02:00;2027-05-08T15:00:00+02:00_2027-05-08T17:00:00+02:00;2027-05-15T15:00:00+02:00_2027-05-15T17:00:00+02:00;2027-05-22T15:00:00+02:00_2027-05-22T17:00:00+02:00;2027-05-29T15:00:00+02:00_2027-05-29T17:00:00+02:00;2027-06-05T15:00:00+02:00_2027-06-05T17:00:00+02:00;2027-06-12T15:00:00+02:00_2027-06-12T17:00:00+02:00;2027-06-19T15:00:00+02:00_2027-06-19T17:00:00+02:00;2027-06-26T15:00:00+02:00_2027-06-26T17:00:00+02:00;2027-07-03T15:00:00+02:00_2027-07-03T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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