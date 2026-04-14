Samedis découvertes : Stick libre, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Samedis découvertes : Stick libre Samedi 9 mai, 14h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Créer et dessiner ses propres stickers sur des étiquettes et papiers collants.

Découverte d’une pratique artistique, dessin libre, astuces techniques pour développer son style…

Avec l’artiste plasticien Etienne Lescure.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]

Création de stickers stickers atelier créatif

Le Moulin de Roques