SAMI GALBI + AZIZ KONKRITE, Canal 93, Bobigny

Informations pratiques

SAMI GALBI + AZIZ KONKRITE Vendredi 30 octobre, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Prévente 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

CONCERT ELECTRO

Le multi-instrumentiste et producteur Sami Galbi jaillit de la scène underground lausannoise, puisant dans ses univers musicaux parallèles pour créer un son unique. Il embrasse le raï et le chaâbi nord-africains et les fusionne avec les rythmes et textures électroniques qui ont marqué son enfance. Ses influences incluent le hip-hop américain, la UK bass, la house et les musiques afro-caribéennes et dance. En live, machines analogiques, synthétiseurs bruts et guitare électrique portent une performance à l’énergie punk.

En deuxième partie, Aziz Konkrite, enfant du hip-hop et de la culture DIY, nous embarquera dans un voyage musical atemporel mêlant les traditions Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua aux sonorités futuristes électro, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors !

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.canal93.com/ Canal 93 est lieu de musiques actuelles de proximité de la ville de Bobigny.

Depuis sa création en 2002, la salle de concert, réputée pour son acoustique et la proximité entre le public et les artistes, a accueilli des musiciens d’une grande notoriété mais elle est aussi et surtout un lieu d’émergence pour des artistes en développement de Bobigny et de la Seine- Saint- Denis.

Canal 93 c’est aussi un lieu de création, de résidences, pour les musiciens amateurs et les professionnels. Avec ses studios de répétitions et de danse et un studio d’enregistrement. L’équipe de Canal 93 avec l’appui de ses partenaires déploie un projet fait d’apprentissages et de partages, de convivialité et de fête, pour toutes et tous. Un projet où chacun·e est invité·e à participer à la vie culturelle de sa ville, à créer, à profiter d’un spectacle, à apprendre ou à perfectionner sa pratique musicale ou de danse ! Transports en commun :

Ligne 5 – Pablo Picasso

301 – Louise Michel

147 – La Folie

322 – Jean Jaurès/ La Folie

N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso

T1 – Libération

Accessibilité :

Canal 93 s’engage pleinement en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Notre bâtiment, entièrement de plain-pied, facilite l’accès depuis l’accueil et la billetterie jusqu’à la salle de spectacle, en passant par la scène et l’espace restauration. Des aménagements spécifiques, tels qu’un ascenseur permettant d’accéder aux studios de répétition situés en sous-sol, ainsi que des sanitaires adaptés, ont été mis en place. Notre équipe sur place est disponible pour vous accompagner, vous guider et assurer une expérience agréable, sans obstacle. Nous sommes résolus à rendre notre lieu accessible à tou·te·s

CONCERT ELECTRO

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