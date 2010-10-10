Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu
Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu dimanche 7 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu)
Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:45:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45, à Segré.
Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45.
Rendez-vous à l’Esplanade Antoine Glémain à Segré.
Bar et petite restauration locale sur place. .
Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 11 98 52 assomusik@lefilbleu.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Fil Bleu takes you on a musical escapade, Sunday June 7, 2026 at 10:45 am, in Segré.
L’événement Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous La Gasneraie Segré-en-Anjou Bleu 30 mai 2026
- Forum des associations Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu 30 mai 2026
- KaleidoAct Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu 31 mai 2026
- Ensemble vocal de Segré avec Vox Campus Ste Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu 31 mai 2026
- Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose Aviré Aviré Segré-en-Anjou Bleu 1 juin 2026