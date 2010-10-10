Segré-en-Anjou Bleu

Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu)

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:45:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45, à Segré.

Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45.

Rendez-vous à l’Esplanade Antoine Glémain à Segré.

Bar et petite restauration locale sur place. .

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 11 98 52 assomusik@lefilbleu.org

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English :

Le Fil Bleu takes you on a musical escapade, Sunday June 7, 2026 at 10:45 am, in Segré.

L’événement Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu