Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu

Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Esplanade Antoine Glémain

Ville : 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:45:00

Tarif : 10 10 10

Segré-en-Anjou Bleu

Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu)

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:45:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45, à Segré.
Le Fil Bleu vous emmène en escapade musicale, le dimanche 7 juin 2026 à 10h45.
Rendez-vous à l’Esplanade Antoine Glémain à Segré.

Bar et petite restauration locale sur place.   .

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 11 98 52  assomusik@lefilbleu.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Fil Bleu takes you on a musical escapade, Sunday June 7, 2026 at 10:45 am, in Segré.

L’événement Samir Aouad Trio Segré (Segré en Anjou Bleu) Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)