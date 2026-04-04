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SAMUEL BAMBI LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

SAMUEL BAMBI LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

SAMUEL BAMBI LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : LE CORUM - SALLE PASTEUR

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 34000 Montpellier

Département : 34

Début : 2026-11-29

Fin : 2026-11-29

Heure de début : 18:00

SAMUEL BAMBI Début : 2026-11-29 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34

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