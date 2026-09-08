Samuel Bambi, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Samuel Bambi Dimanche 6 décembre, 18h00 Lille Grand Palais Nord

Catégorie Unique: 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T20:00:00+01:00

« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »

Si Samuel était une scène de film ?

Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.

Inarrêtable !

Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).

Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.

La machine est en route.

Lille Grand Palais 1 boulevard cités unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/65222 »}]

« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe » Si Samuel était une scène de film ? Samuel Bambi Lille

Samuel Bambi