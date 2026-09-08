Samuel Bambi, Lille Grand Palais, Lille
dimanche 6 décembre 2026 · Lille Grand Palais · Lille
Informations pratiques
Samuel Bambi Dimanche 6 décembre, 18h00 Lille Grand Palais Nord
Catégorie Unique: 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T18:00:00+01:00 – 2026-12-06T20:00:00+01:00
« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »
Si Samuel était une scène de film ?
Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.
Inarrêtable !
Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).
Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.
La machine est en route.
Lille Grand Palais 1 boulevard cités unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/65222 »}]
« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe » Si Samuel était une scène de film ? Samuel Bambi Lille
Samuel Bambi
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