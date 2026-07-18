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Samuel Beckett : Krapp’s Last Tape (La Dernière bande) Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

mardi 3 novembre 2026 · Théâtre de la Ville - Abbesses · Paris

Samuel Beckett : Krapp’s Last Tape (La Dernière bande) Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville - Abbesses
Adresse
31 rue des Abbesses
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h</p><p>Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places</p><p><b>En anglais<br>Surtitré en français.</b></p>

Seul avec soi-même. Ou plutôt avec celui qu’il fût. Du haut de ses soixante-neuf ans, Krapp écoute des bandes magnétiques sur lesquelles depuis l’âge de vingt ans, il a enregistré sa voix. Comme un journal intime, mais sonore. Il y a quatorze ans, Stephen Rea, immense acteur, l’un des derniers à avoir travaillé directement avec l’auteur, a enregistré de sa propre initiative les mots du héros jeune dans l’hypothèse où plus tard il aurait l’occasion de jouer la pièce. En lui proposant de réaliser son rêve, la productrice a eu une idée de génie dont rend compte ce spectacle aussi captivant que poétique et sensible.

Hugues Le Tanneur

FOCUS IRLANDE

Dans un bel élan, l’Irlande invite ses artistes à embarquer dans son aventure européenne. Un soutien précieux que le Théâtre de la Ville concrétise, avec ses partenaires irlandais, en un voyage de cinq semaines d’une étonnante diversité. Pour tous les âges de la vie, 10 projets et 30 représentations pour célébrer cette culture puissante et incarnée, et voguer au gré d’une poésie qui donne le droit de rêver.

Céad míle fáilte romhaibh !
(Bienvenue en gaélique)

Un succès mondial. La quintessence du théâtre de Beckett par un acteur exceptionnel.
Du mardi 03 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :
payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places

En anglais
Surtitré en français.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-03T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T00:59:59+01:00
Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses  75018 Paris
+33142742277


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