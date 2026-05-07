Samuel Certenais Garçons Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Samuel Certenais Garçons Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 3 décembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Samuel Certenais Garçons
Du jeudi 3 au samedi 5 décembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 21:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-03
Samuel Certenais et TS Prod propose le spectacle Garçons sur la scène du théâtre l’Art Dû
Comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père ? Comme tous mes copains je voulais rendre fier mon père. Alors j’ai tout fait pour lui ressembler et il a aimé.
J’ai joué au foot et il a aimé, j’ai ramené des coupes et il a aimé, puis je me suis retrouvé en fauteuil roulant et il a eu honte. Alors quand j’ai réalisé que je voulais ressembler à ma mère j’ai préféré ne pas lui en parler. Je suis un jeune garçon hétéro et je ne me reconnais pas dans les modèles traditionnels, alors je fais quoi ? Un spectacle.
Et pour m’accompagner dans cette aventure, qui de mieux que Noémie de Lattre ? Qui de mieux qu’une femme hétéro avec les faux seins de ma mère et la moustache de mon père ?
Co-écriture et mise en scène de Noémie De Lattre .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Samuel Certenais and TS Prod bring the show Garçons to the stage of the Théâtre l’Art Dû
L’événement Samuel Certenais Garçons Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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