Les 55 cartes s’appuient sur 55 de mes projets réalisés au cours des cinq dernières années. San Tarot a vu le jour durant ma 55e année. Pour ce projet, les œuvres sont extraites de leur contexte d’origine et mises en relation autrement. Leur signification émerge dans l’échange – dans l’instant, avec une personne singulière, sa situation concrète et les questions qu’elle apporte.

San Tarot est une ruse artistique : une manière de rester en dialogue – avec ma propre pratique et, à travers elle, avec le public. Ses origines résident à la fois dans une pratique de longue date du tirage de cartes – inspirée par le jeu de tarot de ma collègue artiste Rosalie Schweiker – et dans l’expérience du monde de l’art, où je suis constamment amené à concevoir et formuler des projections vers l’avenir.

À partir de cette situation, je développe une autre manière de lire les cartes : je réactive des œuvres passées, les détache de leur contexte initial et les mets en relation avec les questions de mon·ma interlocuteur·rice – faisant ainsi émerger des futurs possibles.

San Tarot a été conçu graphiquement par le studio Elektrosmog, les textes ont été relus par C. E. Meier. L’édition a été présentée pour la première fois le 26 septembre 2025 dans le cadre de l’Ice Cream Project de Veli & Amos à Zurich.

– San Keller

San Tarot repose sur une affirmation simple mais ambitieuse : je peux répondre aux questions de n’importe quel·le interlocuteur·rice à partir de projets artistiques passés – à condition que les deux parties acceptent de jouer le jeu. Cette hypothèse suscite à la fois curiosité et esprit critique, chez moi comme chez mon interlocuteur. Ensemble, nous la mettons à l’épreuve, et avec elle ma pratique artistique, afin d’en explorer les potentialités.

Le dimanche 31 mai 2026

de 12h00 à 19h00

payant

Tarif déterminé par un lancer de dé. Le nombre obtenu x 3 donne le prix final.

Inscription sur place directement dans la cour du CCS.

Durée env. 20 minutes par personne

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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