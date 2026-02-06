Sandrine Lescourant – RAW Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Elles sont quatre, en tête à tête avec le public, et ont beaucoup à raconter et à montrer de leur pratique du hip-hop, à la fois un art, une culture et un milieu. Au-delà des codes et des idées reçues, le hip-hop est pour elles une manière brute de se révéler et de répondre présentes à la pulsation de la musique, à l’authenticité du moment. Raw évoque la sororité, les leçons apprises, les pièges déjoués et les espoirs nourris pour les nouvelles générations.

Créée en 2021, Raw est la quatrième pièce de Sandrine Lescourant, artiste en résidence au CENTQUATRE-PARIS. Dans son travail, la chorégraphe porte une attention particulière à l’expérience du spectacle comme moment de rencontre et de partage : au cœur de Blossom (2025), sa dernière création programmée au CENTQUATRE-PARIS, comme dans Raw, le spectacle transmet une irrésistible envie de danser à son tour.

Raw dessine le portrait de quatre danseuses qui évoquent leur parcours, en paroles et en mouvements. La chorégraphe Sandrine Lescourant y trouve le parfait équilibre entre écriture pour la scène et spontanéité brute.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 19h50

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 19h50

Le dimanche 12 avril 2026

de 18h00 à 18h50

Le samedi 11 avril 2026

de 21h00 à 21h50

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

