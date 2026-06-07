Sandro Torsiello Odyssey 4tet / Release Party! JASS CLUB PARIS Paris

Ce soir, il présente Odyssey 4tet Volume I, son premier album, fruit de trois années d’exploration sonore distillées en un jazz sans frontières. Fortement marqué par le Miles Davis des années 70, le saxophoniste et son quartet nous plongent dans un univers où improvisation et liberté sont les seules règles du jeu.

Sandro Torsiello / saxophone

Benjamin Bras / guitare

Sylvain Le Ray / claviers

Julien Roger / batterie

Jeune saxophoniste à l’énergie débordante, Sandro Torsiello est aussi à l’aise dans la tradition jazz que dans les musiques urbaines ou la musique classique romantique dont il s’inspire pour composer.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T19:30:00+02:00_2026-07-15T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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