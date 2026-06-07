Sandro Torsiello Odyssey 4tet / Release Party! JASS CLUB PARIS Paris
Sandro Torsiello Odyssey 4tet / Release Party! JASS CLUB PARIS Paris jeudi 16 juillet 2026.
Ce soir, il présente Odyssey 4tet Volume I, son premier album, fruit de trois années d’exploration sonore distillées en un jazz sans frontières. Fortement marqué par le Miles Davis des années 70, le saxophoniste et son quartet nous plongent dans un univers où improvisation et liberté sont les seules règles du jeu.
Sandro Torsiello / saxophone
Benjamin Bras / guitare
Sylvain Le Ray / claviers
Julien Roger / batterie
Jeune saxophoniste à l’énergie débordante, Sandro Torsiello est aussi à l’aise dans la tradition jazz que dans les musiques urbaines ou la musique classique romantique dont il s’inspire pour composer.
Le mercredi 15 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T21:30:00+02:00_2026-07-15T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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