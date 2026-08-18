Sandwich Club : L’Aventure intérieure au cinéma le Grand Action Cinéma Le Grand Action Paris

Informations pratiques

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants !

Une distribution de sandwich sera également organisée pour l’occasion !

Dans le cadre de la fête de l’ Enfance de l’Art – cinéma

L’AVENTURE INTÉRIEURE de Joe Dante – États-Unis, 1987, 2h – VOSTF – dès 9 ans



Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d’un submersible de poche, il va être injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais de méchants espions industriels s’emparent de la puce qui peut inverser le processus. C’est alors que Tuck se trouve propulsé dans l’arrière-train d’un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Le dimanche 30 août 2026

de 14h00 à 16h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T16:30:00+02:00

Cinéma Le Grand Action 5, rue des Écoles 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/2219415395489900 https://www.facebook.com/events/2219415395489900



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