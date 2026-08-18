Sandwich Club : L’Aventure intérieure au cinéma le Grand Action Cinéma Le Grand Action Paris
dimanche 30 août 2026 · Cinéma Le Grand Action · Paris
Informations pratiques
Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec un film aux effets spéciaux impressionnants !
Une distribution de sandwich sera également organisée pour l’occasion !
Dans le cadre de la fête de l’ Enfance de l’Art – cinéma
L’AVENTURE INTÉRIEURE de Joe Dante – États-Unis, 1987, 2h – VOSTF – dès 9 ans
Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d’un submersible de poche, il va être injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais de méchants espions industriels s’emparent de la puce qui peut inverser le processus. C’est alors que Tuck se trouve propulsé dans l’arrière-train d’un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !
Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.
Le dimanche 30 août 2026
de 14h00 à 16h30
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T14:00:00+02:00_2026-08-30T16:30:00+02:00
Cinéma Le Grand Action 5, rue des Écoles 75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/2219415395489900 https://www.facebook.com/events/2219415395489900
Afficher la carte du lieu Cinéma Le Grand Action et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Science participative : Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026
- Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026