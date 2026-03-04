Sans alcool, peut-on encore parler de vin ?, La Cité du Vin, Bordeaux

Sans alcool, peut-on encore parler de vin ? Lundi 30 mars, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:30:00+02:00

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans les domaines des sciences agronomiques, de l’œnologie et des sciences humaines.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Le degré alcoolique des vins a sensiblement augmenté au fil des décennies, surtout sous l’effet du changement climatique. Parallèlement, les attentes des consommateurs évoluent vers des produits à faible teneur en alcool, voire sans alcool. Face à cette tendance, la désalcoolisation du vin apparaît comme une réponse à la fois technologique et culturelle, mais elle soulève de nombreuses questions : quelles sont les techniques utilisées ? Quels en sont les effets sur le goût et les arômes ? Quelles limites impose la législation ?

Cette conférence de Maria Tiziana Lisanti propose un aperçu clair et documenté des techniques de désalcoolisation, des défis qu’elles posent ainsi que des résultats de recherches sur leur impact organoleptique (goût et arômes). Entre innovation technologique et respect de l’identité du vin, l’objectif est d’aborder une réflexion sur l’avenir de cette boisson emblématique de nos cultures.

Avec : Maria-Tiziana Lisanti, Maîtresse de conférences au département d’agriculture de l’Université de Naples Frédéric II, Italie

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne et la fondation Bordeaux Université

Avec le soutien de : La Société Baron Philippe de Rothschild et Jean-Pierre Moueix Grands Vins

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2602554052170401443 »}, {« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1G29DGZhRP2fFj7petmRcQ »}]

Découvrez un aperçu clair et documenté des techniques de désalcoolisation conférence vin

©Les Vendanges du Savoir