Sans réserve Here comes the prog’ Le Sans Réserve Périgueux

vendredi 18 septembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Sans réserve Here comes the prog’

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:20:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Présentation de la programmation trimestrielle, animation et DJ set .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Sans réserve Here comes the prog’

L’événement Sans réserve Here comes the prog’ Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux