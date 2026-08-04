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Sans réserve Here comes the prog’ Le Sans Réserve Périgueux

vendredi 18 septembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux

Sans réserve Here comes the prog’ Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:20:00
Lieu
Le Sans Réserve
Adresse
192 Route d'Angoulême
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Sans réserve Here comes the prog’

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:20:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Présentation de la programmation trimestrielle, animation et DJ set   .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 

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English : Sans réserve Here comes the prog’

L’événement Sans réserve Here comes the prog’ Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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