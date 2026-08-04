AGENDA · Périgueux
Sans réserve Here comes the prog’ Le Sans Réserve Périgueux
vendredi 18 septembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Sans réserve Here comes the prog’
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:20:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Présentation de la programmation trimestrielle, animation et DJ set .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sans réserve Here comes the prog’
L’événement Sans réserve Here comes the prog’ Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Lecture à voix haute Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 4 août 2026
- Visite commentée La collection Préhistoire du musée Périgueux 5 août 2026
- Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux 5 août 2026
- Rencontres gourmandes Apisphère Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux 6 août 2026
- Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux 6 août 2026