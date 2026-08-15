Sans Réserve Local Heroes #5 Le Sans Réserve Périgueux

vendredi 27 novembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Local Heroes #5 Yoga Fire + Les Sables Moussants + Mur/Mur

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Venez découvrir les groupes locaux issus des studios ou de nos dispositifs d’accompagnement et supporter les artistes du département !

Yoga Fire // Rock Alternatif (Périgueux)

Entre sensibilité et puissance, Yoga Fire alterne passages introspectifs, guitares saturées et montées d’énergie intenses.

Les Sables Moussants // Spicy Jazz (Périgueux)

Un trio éclectique et imprévisible mêlant mélodies planantes, grooves acidulés et touches électro, porté par des textes en français, anglais et espagnol.

Mur/Mur // Post-Rock cinématique (Périgueux)

MUR/MUR façonne un post-rock organique et cinématique, entre tension, silence et explosions sonores, pour créer des paysages aussi puissants qu’atmosphériques. .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Local Heroes #5 Yoga Fire + Les Sables Moussants + Mur/Mur

L’événement Local Heroes #5 Yoga Fire + Les Sables Moussants + Mur/Mur Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux