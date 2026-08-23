Informations pratiques

Sète

SANSEVERINO X LISE CABARET

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-27

Une clôture de saison fidèle à l’âme du Théâtre de Poche : l’intimité

Une clôture de saison fidèle à l’âme du Théâtre de Poche : l’intimité

Accueillir Sanseverino x Lise Cabaret dans l’écrin du Théâtre de Poche, c’est offrir un concert où la musique, les mots et la complicité des artistes se partagent au plus près du public. Depuis toujours, le Théâtre de Poche a fait le choix de cette proximité et la cultive. Non par contrainte, mais par conviction. Parce que c’est au plus près que les rencontres prennent toute leur dimension.

Quand Lise Cabaret rencontre le swing mordant et l’humour de

Sanseverino, l’alchimie opère. Leur duo, à la fois poétique, drôle et

engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités

complémentaires.

Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un

moment rare, vibrant et complice. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

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English : SANSEVERINO X LISE CABARET

A season finale true to the spirit of the Théâtre de Poche: intimacy

L’événement SANSEVERINO X LISE CABARET Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau